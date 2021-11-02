РИАМО - 2 ноя. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили более 200 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
Ранее в аэропортах было задержано и отменено 174 рейса.
Во Внукове 67 рейсов задержано, 5 отменили, в Домодедове задержали 59 рейсов, 12 отменили. В аэропорту Шереметьево задержаны 54 рейса, 15 отменены.
В подмосковном аэропорту Жуковский задержаны 3 рейса.
Ранее в Московском регионе до 14-15 часов вторника продлили экстренное предупреждение из-за тумана. Видимость ухудшится до 200-700 м.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>
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