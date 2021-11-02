РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. Медики Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе удалили 59-летней женщине злокачественную опухоль наружных половых органов размером около 3 см с частью паховых лимфоузлов, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году 59-летнюю жительницу Мытищ стал беспокоить зуд наружных половых органов. Через несколько месяцев она почувствовала маленькое уплотнение в промежности, появилось покраснение, начались проблемы с мочеиспусканием. С этими симптомами женщина обратилась к гинекологу по месту жительства, который впоследствии направил ее в МООД.

По словам заведующего гинекологическим отделением №4 Дмитрия Огая, после обследования пациентке диагностировали злокачественное новообразование вульвы I стадии. Рак вульвы - редкая опухоль, которая составляет 5% случаев от всех онкологических патологий органов женской репродуктивной системы.

Онкоконсилиум решил применить хирургическое вмешательство с последующим курсом лучевой терапии. Помимо опухоли, больную ожидало удаление и пахово-бедренных лимфоузлов, поскольку в них с большой долей вероятности могли скопиться раковые клетки. Однако онкохирурги отказались от полного удаления лимфоузлов - это привело бы к нарушению лимфотока в ногах и снижению двигательной активности больной после операции.

«Пациентке провели вульвэктомию с биопсией сигнальных узлов. Обычно при опухолях размером от 2 см паховые лимфатические узлы удаляются полностью, но врачи гинекологического отделения № 4 сделали это избирательно, удалив лишь сигнальные, которые «светились» под действием красящего вещества», - сказал Огай.

Сигнальные лимфатические узлы стоят первыми на пути тока лимфы от опухоли. Чтобы их обнаружить, за несколько часов до операции врачи ввели в область вокруг злокачественного новообразования радиоактивный препарат. В процессе хирургического вмешательства специальный датчик обнаружил радиоактивное излучение из сигнальных лимфоузлов.

Пациентке удалили обнаруженные сигнальные лимфоузлы и отправили на гистологическое исследование. На второй день после операции женщина смогла самостоятельно вставать и ходить. Врачи полностью сохранили ей качество жизни.