РИАМО - 2 ноя. Среди самых крупных дел, которые вела Московская областная таможня, были выявление контрафактных салатниц, ввоз 20 т санкционных польских груш, полиграфических чернил с психотропным веществом и контрабанда растворителя, сообщили РИАМО в пресс-службе таможни.

Автозапчасти и чернила с психотропным веществом

Так, в октябре этого года таможенники выявили контрафактные автозапчасти стоимостью 14 млн рублей. Было изъято 10,5 тыс. автозапчастей, в том числе фильтров, тормозных колодок, свечей зажигания, бензонасосов с нанесенными логотипами Mercedes-Benz, Volkswagen, Kia, Hyundai, Nissan и других.

В сентябре 2021 года подмосковные таможенники пресекли ввоз почти 3 тонн полиграфических чернил, содержащих психотропное вещество гаммабутиролактон.

В феврале оперативники таможни изъяли из оборота 1,2 тыс. контрафактных кукол. Крупная партия игрушек для детей состояла из контрафактных Baby Born и «Барби». Ущерб правообладателю оценивается в более чем 760 тыс. рублей. Нарушителям грозит крупный штраф.

Груши и антиквариат

В декабре прошлого года сотрудники Московской областной таможни обнаружили более 20 тонн санкционных польских груш. Кроме того, в тот же месяц было изъято 200 кг психотропного вещества.

В ноябре 2020 года сотрудники Московской областной таможни изъяли европейский антиквариат стоимостью почти полмиллиона рублей. Компания-грузоперевозчик осуществляла транспортировку вещей из Бельгии в Россию. Услугу оформил 23-летний гражданин России, указав в декларации около 200 предметов интерьера и мебели для личного пользования. Во время досмотра таможенники выявили несоответствие количества перевозимых вещей заявленным, кроме того, некоторые из них по внешним признакам могли представлять историческую и художественную ценность.

Незаконный вывод средств и банки для водки

Летом прошлого года сотрудники Московской областной таможни возбудили уголовное дело в связи с незаконным выводом за рубеж почти 17 млрд рублей. Кроме того, Московская областная таможня пресекла контрабанду 7,5 тонн растворителя с высоким содержанием веществ для изготовления наркотиков. Было выявлено 43 бочки с растворителем объемом свыше 200 литров каждая.

В феврале прошлого года Московские областные таможенники конфисковали крупную партию контрафакта из Китая - свыше 50 тыс. банок для водки и крышек к ним. Ущерб правообладателю оценивается минимум в 28 млн руб. Нарушителям грозит до 2 лет тюрьмы.

В ноябре 2019 года сотрудники Московской областной таможни возбудили уголовное дело в связи с незаконным выводом за рубеж свыше 56 млн рублей. В 2016 году в рамках внешнеторгового контракта предприятие перевело в адрес контрагента в Италии более 56,4 млн руб. Предполагалось, что на эти деньги из Италии должен был поступить товар - промышленное оборудование. Однако до настоящего времени товар в Россию так и не поступил, а денежные средства не были возвращены.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Салатницы и санкционные йогурты

Крупные нарушения были выявлены и в 2018 году. Весной того года Московская областная таможня задержала более 180 тыс. единиц контрафакта. В транспортных средствах, следовавших из Ирана, находились коробки с салатницами, форма которых напоминает знаменитое надкушенное яблоко компании Apple Inc.

В декабре 2018 года под видом безалкогольных напитков в Московскую область пытались ввезти более 300 кг санкционных йогуртов.