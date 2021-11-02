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Пелагия Тихонова
Вечером 1 ноября на столицу опустился густой туман. В связи с этим в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
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Пелагия Тихонова
По прогнозам синоптиков, туман с ухудшением видимости до 200-700 метров сохранится до 2 часов дня.
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Пелагия Тихонова
Из-за риска возникновения ДТП водителям рекомендуют снизить скорость движения и соблюдать дистанцию.
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Пелагия Тихонова
Аккуратными нужно быть и пешеходам. МЧС советуют обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
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Пелагия Тихонова
Также по возможности лучше не идти по краю проезжей части.
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Пелагия Тихонова
При этом погодные условия не повлияют на работу общественного транспорта, сообщает столичный Дептранс.
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Пелагия Тихонова
Туман, окутавший город, создает таинственную атмосферу.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Пользователи соцсетей единодушны по мнении – Москва сегодня напоминает Сайлент Хилл.
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Пелагия Тихонова
Особенно впечатляюще выглядят любимые жителями и гостями столицы достопримечательности.
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Пелагия Тихонова
На фото – туман в Москве.
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Пелагия Тихонова
Яркими пятнами в этом монохромном пейзаже выглядят курьеры служб доставки.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Сегодня у прохожих есть возможность почувствовать себя героями любимого мультфильма «Ежик в тумане».
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Пелагия Тихонова
Даже стандартная прогулка с любимым питомцем в такую погоду может показаться настоящим приключением.
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