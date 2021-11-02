РИАМО - 2 ноя. Грызун семейства соневых соня-полчок уснула в Московском зоопарке раньше обычного. До этого в зоосаде уже уснули сурки, сообщает пресс-служба зоопарка.

В прошлом году эти животные отправились в спячку в декабре, что говорило о суровой предстоящей зиме.

«Ближе к зиме мы утеплим дуплянку сони шерстью, засыплем ее дубовыми листьями и сеном, чтобы малютка не замерзла. Сейчас этого делать не нужно, потому что на улице еще довольно высокая температура. Если станет слишком тепло, соня может проснуться. Мелким млекопитающим, в том числе полчкам, зимний сон необходим для здоровья и успешного весеннего размножения», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Обычно сони за зиму не просыпаются ни разу. Заготовки на зиму они не делают, поэтому осенью зверька начинают кормить высококалорийной пищей.

В природе сони выходят из спячки довольно поздно, когда в лесу уже начинают созревать первые плоды. Полчки вегетарианцы, их рацион состоит из семян и плодов: желудей, лещины, грецких орехов, каштанов, буковых орешков, различных ягод и фруктов.

Скоро в Московском зоопарке уложат спать в холодильники тушканчиков, а еще уйдут в зимнюю спячку медведи, бурундуки, белогрудые ежики, еноты и енотовидная собака Буба.