РИАМО - 2 ноя. Грызун семейства соневых соня-полчок уснула в Московском зоопарке раньше обычного. До этого в зоосаде уже уснули сурки, сообщает пресс-служба зоопарка.
В прошлом году эти животные отправились в спячку в декабре, что говорило о суровой предстоящей зиме.
Обычно сони за зиму не просыпаются ни разу. Заготовки на зиму они не делают, поэтому осенью зверька начинают кормить высококалорийной пищей.
В природе сони выходят из спячки довольно поздно, когда в лесу уже начинают созревать первые плоды. Полчки вегетарианцы, их рацион состоит из семян и плодов: желудей, лещины, грецких орехов, каштанов, буковых орешков, различных ягод и фруктов.
Скоро в Московском зоопарке уложат спать в холодильники тушканчиков, а еще уйдут в зимнюю спячку медведи, бурундуки, белогрудые ежики, еноты и енотовидная собака Буба.
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