Вечером 1 ноября столицу накрыл густой туман. В городе объявили «желтый» уровень опасности, а улицы Москвы заполнили фотографы, проникшиеся мистической атмосферой. Порадовало ли жителей города внезапное путешествие в Сайлент Хилл и какие теории возникновения тумана над Москвой выдвинули жители столицы, читайте в материале РИАМО.

Самая обсуждаемая тема в Twitter

Вечером 1 ноября пресс-служба главного управления МЧС по Москве предупредила, что в столице до 10:00 2 ноября снизится видимость до 200-700 метров (на момент публикации материала сроки действия экстренного предупреждения продлили до 14:00). Спасатели рекомендовали автомобилистам уменьшить скорость передвижения, а пешеходам — использовать светоотражающие элементы в одежде.

Из-за тумана в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково по состоянию на 10:00 2 ноября отменили или задержали уже 177 рейсов. Не севшие в Москве самолеты уводили даже в другие города — в Санкт-Петербург и Ригу.

Небывалый туман поразил пользователей социальных сетей. Утром 2 ноября в российском сегменте Twitter тема «Сайлент Хилл» остается второй по популярности, уступая пальму первенства традиционному хештегу фанатов группы BTS. Многие взяли в руки камеры, а потому лента в Twitter теперь богата атмосферными снимками, которыми можно украсить экран смартфона.

Пользователь @vah_arina вышел на улицы столицы в полночь, чтобы прогуляться от метро до мистической «Пятерочки».

Ну грех не выбежать на улицу в 12 ночи фоткать такой прикольный туман!! pic.twitter.com/YJkrBsFy5B — артмашина (@vah_arina) November 1, 2021

Фотограф-высотник Роман Вершинин успел не только запечатлеть рассекающие туман трамваи в Северо-Западном округе столицы, но и встретить рассвет, поднявшись над городом и накрывшим его белым покрывалом.

В срочном порядке выбежал из дома и поехал в Северо-Западный округ снимать эпичный туман. pic.twitter.com/ZzhQ2FT7zA — Вершинин ⚡️ (@RWersh) November 1, 2021

Поднялись выше тумана, смотрим рассвет. Нет слов. pic.twitter.com/q7IU1bTkpQ — Вершинин ⚡️ (@RWersh) November 2, 2021

А вот ночной вид на «Москву-Сити» примерно с того же ракурса.

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Отключенная Москва

Интернет-пользователи не упустили возможности пошутить над внезапно опустившимся на город туманом, привязав его к информационной повестке.

Пользователь @donuts_victim рассказал «страшный секрет»: на самом деле над столицей не туман, а дым от костров, на которых сжигают непривитых.

Отец знакомого работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь, что это не туман, а дым от сжигания тех, кто не хотел прививаться. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось... — виктимный пончик (@donuts_victim) November 2, 2021

А @dasha_doshik97 считает, что мэр столицы Сергей Собянин обиделся на москвичей, которые плохо соблюдают локдаун, а потому просто решил отключить им Москву.

Ну все, Собянин обиделся, что москвичи плохо соблюдают локдаун, и просто отключил Москву #туман pic.twitter.com/kXvlKgkvU5 — Будущая жена Тимоти Шаломе (@dasha_doshik97) November 2, 2021

В TikTok предположили, что дым появился после того, как в одной из подпольно работающих кальянных открыли окно.

А еще создать туман могли курильщики, которые запаслись жидкостью для вейпов и электронными сигаретами на период локдауна.

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«Будем считать это и сладостью, и гадостью»

Если одних пользователей сети порадовал накрывший город туман, другим стало от этого не по себе. @amon_pd переживает за судьбу своего сожителя, который отправился выгуливать собаку, и прячется в кустах базилика.

Вид с домашней плантации базилика на Сайлент Хилл. Туда, между прочим, мои человек с собакой ушли, пока я спал. Хоть начинай волноваться🤣 pic.twitter.com/T9ZQH4rOWo — amon (@amon_pd) October 30, 2021

Пользователя @cuttie_kattie туман и вовсе шокировал: по словам девушки, смотреть с 16-го этажа на белую бездну под собой жутковато.

По данным издания Readovka, одной из причин возникновения тумана над столицей мог стать выброс в промзоне в Новой Москве. @holdveig приложил к своему твиту тревожный скриншот, который заставляет задуматься, точно ли над Москвой завис туман, а не смог.

"Какой красивый туман сразу после Самайна!"

Будем считать это и сладостью, и гадостью: фоточки, конечно, красивые, но форточку, дорогие москвичи, лучше прикройте. И на улицу выходить не стоит: там сейчас не только потенциально ковидные люди, но и притворившийся туманом смог. pic.twitter.com/iMSGbvkGmM — Фенёчность (@holdveig) November 1, 2021

Пока в интернете спорят о причинах, по которым город накрыло белой густой пеленой, @panf01 удалось запечатлеть кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Глядя на это фото, можно подумать, что Хеллоуин еще не закончился и Москву ждут другие мистические чудеса.