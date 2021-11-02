РИАМО - 2 ноя. Работы по реконструкции станции МЦД-1 Тимирязевская в столице планируют закончить в следующем году, пассажиры получат крупный транспортный хаб с удобной пересадкой на метро, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В настоящее время для пассажиров организована временная инфраструктура – две платформы и транзитный мост. Рядом с временными платформами уже построили две новые, их оборудуют навесами на всю длину. Также строители обустроят подземный вестибюль с лифтами и эскалаторами и транзитный подземный переход через железнодорожные пути.

После окончания работ здесь также появится тоннель до одноименной станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро, таким образом, пересадку можно будет сделать не выходя на улицу.

«Работа по интеграции существующих станций МЦД с московским транспортом — одна из важнейших транспортных задач, поставленных мэром Москвы. Здесь, на Тимирязевской, работы ведутся без остановки движения поездов. Создается еще один крупный хаб, где будет современная пассажирская инфраструктура и удобная пересадка на метро», — отметил заммэра Москвы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что новый тоннель под путями позволит местным жителям комфортно и безопасно пересекать железную дорогу.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 Белорусско-Савеловский (Одинцово – Лобня) составляет 52 км, МЦД-2 Курско-Рижский (Нахабино – Подольск) – 80 км.