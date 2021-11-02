РИАМО - 2 ноя. До 15 часов вторника продлено экстренное предупреждение из-за тумана в Московской области с видимостью 200-700 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителей предупреждают, что при тумане может снизиться скорость движения транспорта, увеличиться число ДТП.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, нужно воздержаться от выхода на улицу, особенно это касается людей, страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями.

При выходе на улицу нужно быть предельно внимательными при переходе проезжей части.

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