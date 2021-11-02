РИАМО - 2 ноя. После запуска Большой кольцевой линии московского метро появится возможность изменить маршруты движения людей. Из центра города уйдут потоки транзитных пассажиров, что позволит существенно его разгрузить, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С вводом Большой кольцевой линии метро мы рассчитываем, что центр разгрузится минимум на 25% за счет транзитных пассажиров, которым нужно попасть в другие районы города», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новое кольцо метро даст жителям и гостям столицы выбор при планировании маршрутов. Это, в свою очередь, сократит время поездок и разгрузит некоторые линии.

В 2021 году в столице планируется провести самый большой запуск в истории столичной подземки – 10 станций Большого кольца.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что ввод в эксплуатацию участка БКЛ от «Мневников» до «Каховской» улучшит транспортное обеспечение нескольких районов на западе, юго-западе и юге Москвы. Только запуск южной части кольца улучшит транспортное сообщение районов Проспекта Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино, где живет более полумиллиона человек.

Кравцов отметил, что правительство столицы поставило задачу завершить строительство БКЛ на год раньше запланированного срока – в 2022 году.

«И холдинг готов реализовать этот важнейший для города транспортный проект благодаря наработанному опыту и высоким компетенциям специалистов холдинга, а также применению самых передовых технологий проектирования и строительства, включая информационное моделирование», - подчеркнул глава АО «Мосинжпроект».

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