РИАМО – 2 ноя. Призывников, доставляемых на сборный пункт военного комиссариата Подмосковья, тестируют на Covid-19. Это одна из мер противодействия распространению коронавируса, говорится в официальном ответе на запрос РИАМО за подписью врио военного комиссара Московской области, полковника Дмитрия Жиглина.

«Согласно постановлению главного санитарного врача министерства обороны РФ, вакцинация обязательна для всех военнослужащих, если не имеется медицинских противопоказаний, прививочные пункты развернуты в местах прохождения военной службы», - отмечается в документе.

Если у призывника нет медотвода, то его допустят до военной службы при условии отрицательного результата теста на коронавирус.

На всех призывных и сборных пунктах есть бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели, тест-системы, защитные маски и дезинфицирующие средства.

«Организованно раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил. На призывные и сборные пункты молодых людей будут перевозить на транспорте, прошедшем дезинфекционную обработку», - говорится в документе.

Если у прибывшего на призывной пункт молодого человека зафиксируют повышенную температуру, то дату его явки перенесут, а повестку перепишут.

Осенний призыв стартовал в России 1 октября и завершится 31 декабря. В Подмосковье планируют призвать в армию около 5,5 тыс. молодых людей.

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