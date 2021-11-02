РИАМО - 2 ноя. К концу 2021 года на портале поставщиков Москвы ожидается десятикратный рост объема закупок – до 70 млрд – в сравнении с 2013 годом. Ежедневно на портале заключается более 1 тыс. контрактов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В онлайн-госзакупках на портале поставщиков в каждой котировочной сессии участвуют в среднем 7 потенциальных поставщиков, а среднее снижение цены составляет порядка 13%.

«Благодаря постоянному развитию онлайн-ресурса и совершенствованию сервисов, предлагаемых пользователям, к концу этого года общий объем закупок, совершенных через портал поставщиков, достигнет не менее 70 млрд руб. Это в десять раз превышает показатель 2013 года, когда портал только начал свою работу. К концу первого года работы на портале насчитывалось всего 19,5 тыс. поставщиков, сегодня их число превышает 240 тыс., они представляют все регионы Российской Федерации», – сказал Ефимов.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, с 2018 года город активно привлекает регионы к работе портала. Сегодня ресурсом пользуются заказчики из 39 субъектов страны.