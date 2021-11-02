РИАМО – 2 ноя. Около 50 человек из Подмосковья направят текущей осенью на альтернативную гражданскую службу (АГС). С каждым годом количество желающих воспользоваться данной возможностью увеличивается, говорится в официальном ответе на запрос РИАМО за подписью врио военного комиссара Московской области, полковника Дмитрия Жиглина.

«Несмотря на то, что право на прохождение АГС законом гарантировано каждому, пользуются этим лишь единицы. Но с каждым разом таких ребят становится больше», - отмечается в документе.

Альтернативная гражданская служба – это вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, заменяющий службу в армии по призыву. Ее ввели для тех, чьи убеждения и вероисповедание противоречат несению военной службы.

Призывник может пройти альтернативную гражданскую службу в течение 21 месяца в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также органам исполнительной власти субъектов РФ, или в течение 18 месяцев в воинских частях в качестве гражданского персонала.

«АГС – обычная работа, армия – издевательство»: каково проходить альтернативную службу>>