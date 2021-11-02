РИАМО – 2 ноя. Около 50 человек из Подмосковья направят текущей осенью на альтернативную гражданскую службу (АГС). С каждым годом количество желающих воспользоваться данной возможностью увеличивается, говорится в официальном ответе на запрос РИАМО за подписью врио военного комиссара Московской области, полковника Дмитрия Жиглина.
Альтернативная гражданская служба – это вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, заменяющий службу в армии по призыву. Ее ввели для тех, чьи убеждения и вероисповедание противоречат несению военной службы.
Призывник может пройти альтернативную гражданскую службу в течение 21 месяца в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также органам исполнительной власти субъектов РФ, или в течение 18 месяцев в воинских частях в качестве гражданского персонала.
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