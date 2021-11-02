РИАМО - 2 ноя. Уже свыше 300 тыс. московских пенсионеров получили подарочную коробку «С заботой о здоровье» после вакцинации или ревакцинации против коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что акция стартовала 5 месяцев назад. Она нужна, чтобы поощрить гражданскую позицию пожилых горожан.

«Москвичи 65 лет и старше, которые до конца года полностью пройдут вакцинацию или ревакцинацию от Covid-19, могут получить подарочный набор. Уже более 300 тысяч горожан сделали прививку и приняли участие в акции «С заботой о здоровье», – отметила Ракова.

В «доброй коробке» можно найти вещи, необходимые для здоровья и красоты: пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетницу, витамины. Кроме того, в коробке также можно найти косметику для ухода за кожей, зубами, набор масок и антисептиков.

Подарочные коробки выдают москвичам старше 65 лет, которые сделали первую прививку от коронавируса с 23 июня по 31 декабря, а затем вакцинировались вторым компонентом. При этом от подарочного набора можно отказаться в пользу денег. Сумма выплаты составляет 10 тыс. рублей.

Сертификат на подарочный набор выдается в пункте вакцинации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>