РИАМО - 2 ноя. Торговый центр «Арколь», расположенный на проспекте Буденного в Восточном округе Москвы, опечатали в связи с нарушениями мер профилактики коронавируса, сообщила ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Анна Плахова.

Она отметила, что ведомство усилило контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в нерабочие дни. Очередная проверка прошла в ТЦ «Арколь».

«Специалистами Роспотребнадзора совместно с правоохранительными органами установлено невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий (в торговом центре «Арколь» - ред.)», - сказала Плахова.

Она уточнила, что в здании ТЦ не было устройств для обеззараживания воздуха, не проводилась дезинфекция поверхностей и уборка с применением дезсредств. Кроме того, для посетителей не заготовили санитайзеры, не проводилась термометрия сотрудников. Также отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции.

«В связи с тем, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, помещения торгового центра опечатаны. Материалы будут переданы в суд», - отметила Плахова.

По ее словам, за допущенные нарушения торговому центру «Арколь» грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Москве сообщалось, что за минувшую неделю ведомство выявило нарушения антиковидных мер на 118 объектах. В их число вошли магазины, точки общепита, транспортные и другие объекты.

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