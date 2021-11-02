РИАМО - 2 ноя. Столичных автомобилистов призвали отказаться от вождения во вторник из-за густого тумана, а если этого сделать нельзя, то нужно соблюдать ряд правил, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Утром во вторник на дорогах Москвы значительно затруднена видимость из-за тумана. При движении на машине нужно держать увеличенную дистанцию, ехать с пониженной скоростью, следить за боковым интервалом и не забыть включить противотуманки.
Кроме того, пешеходам лучше надеть яркую одежду и быть вдвойне внимательными при переходе дороги.
Ранее синоптики сообщали, что густой туман развеется к полудню.
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