РИАМО – 2 ноя. Наибольшую часть призывников из Подмосковья направляют на службу в воинские части, расположенные на территории Западного военного округа, говорится в официальном ответе на запрос РИАМО за подписью врио военного комиссара Московской области, полковника Дмитрия Жиглина.

«География долгое время практически не меняется, более 90% призывников служат в соединениях и частях на территории Западного военного округа», - отмечается в документе.

Западный военный округ охватывает Центральный и Северо-Западный федеральные округа России, а также часть Приволжского.

Кроме того, призывников из Подмосковья направляют в Южный военный округ, в том числе на Черноморский флот. Также небольшое количество призывников попадают на службу на Северный флот.

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