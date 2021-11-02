РИАМО - 2 ноя. Представители Евросоюза в России подчеркнули, что факты торговли цифровыми Covid-сертификатами требуют расследования с последующим наказанием нарушителей, сообщает РБК.

Ранее в «Лаборатории Касперского» отметили, что в даркнете начали продавать европейские электронные сертификаты, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. За это просят 300 долларов, заплатить за документ можно криптовалютой. При этом покупатель имеет возможность выбрать страну, в которой он якобы сделал прививку, а также саму вакцину.

«Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — отметили в ЕС.

Европейские Covid-сертификаты ввели минувшим летом. С помощью документа можно передвигаться без дополнительных проверок между странами, признающими действие такого сертификата.

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