РИАМО – 2 ноя. Среди молодых людей, отправленных на воинскую службу из Подмосковья в апреле-июле 2021 года, порядка 13% получили высшее образование до армии, говорится в официальном ответе на запрос РИАМО за подписью врио военного комиссара Московской области, полковника Дмитрия Жиглина.

У призывников есть возможность попасть в научные роты, где они смогут продолжить соответствующую деятельность.

«Для этого ребята отправляют резюме, где указывают средний балл, достижения по учебной и научной деятельности, после чего проходят собеседование», - отмечается в документе.

Шанс попасть в научные роты есть у самых талантливых призывников, склонных к такой работе. Их предварительно отбирают представители научно-исследовательских организаций Минобороны России. У каждой роты такого типа свои требования, специфика и направленность.

Так, весной этого года 25 призывников из Московской области направили в пять научных рот.