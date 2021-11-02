РИАМО - 2 ноя. Рабочие завершили капремонт пешеходного моста в столичном музее-заповеднике «Царицыно». Работы начались в августе, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мост «Царицынская плотина» - это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний Царицынский пруд. Он входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия», - отметил Бирюков.

Ремонт моста был необходим в связи с частичным разрушением бетонных элементов конструкции и облицовки, также была нарушена гидроизоляция и образовывались протечки.

Специалисты отремонтировали железобетонные плиты сооружения, восстановили кирпичную кладку, а также заменили облицовку. Перед началом работ они внимательно изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности моста.

На время капремонта мост не был полностью закрыт для пешеходов - они могли гулять по одной его стороне.