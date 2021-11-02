РИАМО - 2 ноя. С минувшего вечера в Москве и Подмосковье наблюдается густой туман, из-за которого видимость местами упала до 100 м. Это атмосферное явление может пройти ближе к полудню, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мы предполагали, что температура воздуха (прошедшей ночью - ред.) будет местами отрицательная. В Москве она не была отрицательной, но по области, где были самые густые туманы, температура была отрицательной», — сказала Позднякова.

Она пояснила, что накануне в столичный регион поступали порции влажного воздуха. При ясном небе влажный воздух начал остывать, произошла конденсация водяного пара, в результате чего образовался туман.

«Для региона это неблагоприятное погодное явление. Сегодня туман станет развеиваться ближе к 12:00, так как пока стоит штилевая погода», — добавила Позднякова.

Жители Москвы и Подмосковья уже поделились фотографиями плотного тумана в соцсетях. По словам пользователей, местами он оказался настолько густой, что на расстоянии вытянутой руки уже ничего не было видно.

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