РИАМО – 2 ноя. В текущий осенний призыв, который начался 1 октября и завершится 31 декабря, в Подмосковье планируют призвать в армию около 5,5 тыс. молодых людей, говорится в официальном ответе на запрос РИАМО за подписью врио военного комиссара Московской области, полковника Дмитрия Жиглина.

«Установленное штабом Западного военного округа задание на осенний призыв граждан на военную службу для Московской области составляет порядка 5,5 тыс. призывников», - отмечается в документе.

С октября по декабрь прошлого года в подмосковных муниципалитетах призвали на военную службу около 5,7 тыс. человек.

При распределении по родам войск и частям учитываются состояние здоровья молодых людей, их подготовка, рекомендации муниципальных военкомов, потребность для комплектования войск и пожелания самих призывников.

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