РИАМО - 2 ноя. На Совхозной улице в селе Атепцево Наро-Фоминского городского округа обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении снарядов поступило в 13:20 1 ноября.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД», - говорится в сообщении.

Изъять и уничтожить боеприпасы планируют во вторник. Этим займутся специалисты министерства обороны РФ.