РИАМО – 2 ноя. В Подмосковье порядка 13% призывавшихся в армию молодых людей были освобождены от прохождения военной службы, говорится в официальном ответе на запрос РИАМО за подписью врио военного комиссара Московской области, полковника Дмитрия Жиглина.

Он также рассказал о том, как происходит распределение годных к службе призывников в разные виды войск.

«Решение о предназначении призывника в вид, род войск ВС РФ, другие войска, воинские формирования и органы для прохождения военной службы по военно-учетным специальностям на воинских должностях принимается призывной комиссией большинством голосов», - отмечается в документе.

До голосования комиссия знакомится с результатами медицинского освидетельствования, данными профессионального психологического отбора, образовательной и профессиональной подготовкой призывников, а также с предложениями военного комиссара муниципального образования о предварительном предназначении призывника.

«При этом учитывается также потребность в накоплении военных специалистов в запасе для комплектования войск по мобилизационному плану. Несомненно, учитываются и пожелания призывника», - добавляется в документе.

Осенний призыв стартовал в России 1 октября и завершится 31 декабря.