РИАМО - 2 ноя. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что на этой неделе в столице сохранится аномально теплая погода, ее пик придется на четверг и пятницу, сообщает РИА Новости.

«Самые высокие температуры в Москве будут в четверг и пятницу. В пятницу даже до плюс 13 градусов будет наблюдаться в Москве», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящую пятницу среднесуточная температура воздуха окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы.

В целом в Московском регионе ожидается теплый ноябрь. По прогнозу, тепло задержится до середины месяца, в этот период осадки ожидаются в виде дождя. После возможны осадки в виде снега.

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