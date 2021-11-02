РИАМО - 2 ноя. На юго-востоке Москвы завершилось благоустройство территории около станции МЦД-2 Печатники, здесь создали комфортную среду для пассажиров и местных жителей, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Проведен комплекс мероприятий по обеспечению транспортной и пешеходной доступности станции МЦД-2 Печатники, в зону благоустройства вошла улица Шоссейная на участке от улицы Гурьянова до улицы Кухмистерова. Общая площадь работ составила 9,5 га», - сказал Бирюков.

По его словам, раньше добираться до станции было неудобно, поскольку тротуары находились в плохом состоянии и не хватало освещения. С открытием станции пешеходный поток на прилегающей территории значительно увеличился, поэтому встал вопрос об обеспечении комфортных условий для пассажиров и местных жителей.

Бирюков добавил, что в ходе работ по благоустройству специалисты привели в порядок тротуары, заменили асфальт на парковках и въездах во дворы. Там, где были проложены «народные тропы», обустроили дорожки, рядом со станцией метро «Печатники» появилась площадь, по которой могут свободно передвигаться пешеходы и пассажиры общественного транспорта.

Заммэра также добавил, что на Шоссейной улице установили четыре современных остановочных павильона, защищающих от непогоды. Здесь же можно подзарядить мобильный телефон.

Также в рамках проекта было дополнительно установлено свыше 70 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Это позволит пешеходам безопасно передвигаться в темное время суток.

«Особое внимание уделили озеленению благоустроенной территории. На Шоссейной улице высадили дополнительно более 900 кустарников и деревьев, разбили 38,3 тыс. кв. м газона», - заключил Бирюков.