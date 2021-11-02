РИАМО – 2 ноя. К факторам риска развития рака молочной железы среди прочего относят случаи заболевания родственников в разных поколениях, радиационное воздействие на молочные железы в возрасте до 30 лет, раннее начало менструации, сообщил РИАМО главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, д.м.н., профессор, обладатель звания «Отличник здравоохранения» Александр Серяков.

«Рак молочной железы является самым распространенным видом рака у женщин. Семейный анамнез уже давно признан фактором риска развития данного заболевания, однако, согласно официальным данным, только от 5 до 10% женщин с РМЖ имеют истинную наследственную предрасположенность. Кроме того, до 50% пациенток с РМЖ не имеют значимых факторов риска», — рассказал Серяков.

Врач-онколог пояснил, что самыми главными факторами развития рака считают: ряд генетических мутаций, наличие атипичной гиперплазии, радиационное воздействие на молочные железы в возрасте до 30 лет.

По словам Серякова, к менее распространенным, но важным аспектам причисляют: раннее начало менструации – до 12 лет; применение гормональных контрацептивов, отсутствие родов, недостаточный период лактакции - менее 1 года на каждого ребенка, прерывание беременности, поздняя менопауза – после 55 лет, постменопаузальное ожирение, употребление алкоголя.