РИАМО – 2 ноя. Существует ряд признаков, указывающих на вероятность развития у пациентки рака груди. Уплотнения, отечность и боли сигнализируют о необходимости срочно обратиться к врачу, сообщил РИАМО главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, д. м. н., профессор Александр Серяков.

«Рак молочной железы проявляется в виде безболезненного «шарика» или уплотнения в груди. Также следует обратить внимание на такие симптомы, как западание или втягивание соска, появление выделений из него, припухлость в подмышечной впадине, отечность какой-либо части молочной железы или всей груди, появление ямочек, боль, изменение структуры кожи груди, раздражение», — объяснил Серяков.

При выявлении у себя таких симптомов нужно сразу же обратиться к врачу. Если рак молочной железы выявить на ранней стадии, то в 80-90% случаев заболевание поддается лечению. Серяков рекомендует проводить самостоятельный осмотр груди каждый месяц с 20 лет.

Для самодиагностики следует встать перед зеркалом и внимательно осмотреть грудь, затем поднять руки вверх и обратить внимание, появятся ли изменения цвета кожи или форм. Далее нужно по очереди запрокинуть руки за спину, прощупать грудной отдел круговыми движениями, затем повторить процесс лежа. Кроме того, женщинам до 40 лет 1 раз в 2 года необходимо проходить УЗИ молочных желез, а в возрасте от 40 до 75 лет – маммографию (УЗИ - на усмотрение врача).