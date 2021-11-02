РИАМО - 2 ноя. Плотность движения на московских дорогах составляет 2 балла из 10 возможных, вечером ожидаются пробки до 6 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время движение в центр затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском проспекте и проспекте Генерала Дорохова.

В Москве наблюдается густой туман. Он держится с минувшего вечера.