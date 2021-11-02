РИАМО – 2 ноя. За 2 месяца жители столицы сэкономили благодаря бесплатным пересадкам на наземном транспорте около 40 млн рублей, сообщил РИАМО заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 1 сентября были организованы бесплатные пересадки между маршрутами наземного городского транспорта.

«За два месяца такой возможностью воспользовались больше 5 млн раз – это доказывает эффективность нового сервиса. Самыми востребованными маршрутами по пересадкам стали трамваи №11 и 17 на северо-востоке города, а также электробусный маршрут М4, который проходит по Ленинскому проспекту», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что пассажиры, которые ездят регулярно, уже сэкономили порядка 40 млн рублей. Кроме того, теперь можно выбрать самый удобный и короткий маршрут, не задумываясь о стоимости поездки.

Как напомнили в департаменте транспорта, право на бесплатную пересадку действует в течение 90 минут с начала первой поездки. Количество пересадок в этот период не ограничено. Оплатить первую поездку можно картой «Тройка», привязанной к приложению «Метро Москвы».

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