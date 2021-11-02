РИАМО - 2 ноя. Утром во вторник в трех столичных аэропортах задержано и отменено 90 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержано 13 рейсов и 6 отменено, в Домодедове задерживаются 15 рейсов и 16 отменены. В Шереметьеве 25 рейсов задержаны и 15 отменены.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

С вечера 1 ноября Москву и Подмосковье окутал густой туман. В некоторых местах он настолько плотный, что на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно. Туман в регионе сохранятся до сих пор.