РИАМО - 2 ноя. Минувшей ночью столичный регион оказался окутан плотным туманом. По словам пользователей Сети, в некоторых местах он настолько густой, что на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно. Атмосферными фотографиями жители Москвы и Подмосковья поделились в Instagram.

«Вот это туман... Видимость - 0 метров... Ноябрь начался странно», - написала пользовательница karpukhova_pianist из столичного района Строгино.

К записи она приложила небольшое видео, снятое с высокого этажа. Среди темноты на нем видны лишь мутные огни фонарей.

Пользователь agdsgn снял вывески московского торгового центра «Авиапарк» в тумане и добавил к посту хештеги #мгла и #мистика.

В аккаунте proosto_alla из Южного Бутова опубликована видеозапись, на которой человек ночью убегает во мглу и пропадает в ней. «Страшна, вырубай!» - прокомментировали пост.

Пользовательница natali12340 так же из Южного Бутова поделилась панорамными фото туманного города, вспомнив о хоррор-игре Silent Hill.

На снимке chesheerecatfoto из Можайского района Москвы видны только последние этажи высоток, все, что ниже - окутано белой пеленой.

Пользователь bykov1501 из подмосковного Пушкина сделал собственное фото на фоне ноябрьского тумана.