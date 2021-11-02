РИАМО - 2 ноя. Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что пандемия коронавируса может закончиться только в том случае, если сформируется коллективный иммунитет, сообщает Газета.ru.

Вуйнович подчеркнула, что в последние недели в России и Европе число заражений выросло на 18%.

По ее словам, чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно активнее прививаться от Covid-19.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране складывается очень сложная ситуация с распространением коронавируса. Глава государства обратил внимание на то, что такого числа инфицированных в РФ никогда не было.

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