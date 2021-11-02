РИАМО - 2 ноя. Во вторник в Московском регионе ожидается солнечная погода с переменной облачностью, днем будет не теплее плюс 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 5-7 градусов, в Подмосковье - от 4 до 9 градусов тепла. Таким образом, температура в Московском регионе окажется на 2 градуса выше многолетних значений.

Относительная влажность воздуха во вторник составит порядка 80%, атмосферное давление достигнет отметки в 754 мм рт. ст.

Жителям столичного региона порекомендовали проводить время на свежем воздухе и больше двигаться.

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