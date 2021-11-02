РИАМО - 2 ноя. Во всем мире сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Кроме того, католическая церковь празднует День поминовения всех усопших, а православные чтут память великомученика Артемия Антиохийского.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Этот день отмечается ежегодно 2 ноября. Он был учрежден в 2013 году, чтобы привлечь внимание к ограничению возможности журналистов выполнять свои профессиональные обязанности, что сказывается на праве общественности получать достоверную информацию.

Дату для Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов выбрали в честь французских журналистов – Гислена Дюпона и Клода Верлона. Они освещали вооруженный конфликт в Мали, были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года. После этого ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении журналистов и препятствование их работе.

Артемьев день

2 ноября отмечается память христианского святого Артемия Антиохийского. По преданию, он был военачальником при императоре Константине Великом и его сыне. В итоге благодаря верной службе Артемий был назначен наместником Египта. После прихода к власти императора Юлиана Отступника и начала гонений на христиан, Артемий выступил с критикой в адрес правителя. Артемий был арестован, его пытали, но он не отрекся от своей веры.

Православные христиане молились святому Артемию об избавлении от случайной смерти, он также считается защитником от разных болезней. Кроме того, в Артемьев день судили о будущей зиме по поведению волков: если в этот день воют волки, значит, ожидаются морозы, а если вой особенно громкий – значит, надо готовиться к голоду.

День всех душ

Западные христиане 2 ноября отмечают День поминовения всех усопших верных. Этот день также называют Днем всех душ. Католики вспоминают всех, кто находится в чистилище после смерти.

В этот день верующие посещают кладбища, приводят в порядок могилы. Вечером дома организуют семейную трапезу. В некоторых странах этот день называют Днем мертвых.

День международного признания Санкт-Петербурга

Этот праздник начали отмечать в 2011 году, но отсылает он к тому дню, когда Петр I принял титул императора – 2 ноября 1721 года.

Санкт-Петербург успел побывать столицей 3 государств, пережил несколько революций, сменил несколько названий. Этот город – место притяжения туристов, многие воспринимают его как музей под открытым небом.