РИАМО - 2 ноя. Церемония прощания с диктором Игорем Кирилловым пройдет во вторник на Новодевичьем кладбище столицы, сообщает РИА Новости.

Прощание начнется в 12:00. Церемония пройдет в закрытом режиме.

Кириллов скончался 30 октября после продолжительной болезни: у него был тромбоз нижних конечностей. Осложнения из-за болезни стали причиной его смерти. Кириллову было 89 лет.

Кириллов родился 14 сентября 1932 года в столице. В 1957 году он начал карьеру на телевидении, а через 2 месяца вышел в эфир благодаря победе на конкурсе дикторов. Кириллов объявлял о запуске первого искусственного спутника Земли, о полете Юрия Гагарина. Кроме того, он был диктором программы «Время».

Кириллов также выступал с новогодним обращением к жителям вместо руководства страны. Он был и ведущим развлекательных программ, вел трансляцию парадов Победы на Красной площади.

Перед смертью Кириллов готовился принять участие в съемках программы «Секрет на миллион». Диктор скончался за день до съемок.

Коллега Кириллова, диктор Анна Шатилова рассказала, что в последние дни его жизни Кириллова была на связи с его семьей. Шатилова также рассказала, что диктору ампутировали ногу.

Президент России Владимир Путин отмечал профессионализм Игоря Кириллова. Глава государства подчеркнул, что Кириллов творчески подходил к работе.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал Кириллова «профессионалом номер один» и отметил, что смерть диктора – огромная потеря.