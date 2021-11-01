РИАМО - 1 ноя. За полгода специалисты Центральной пригородной пассажирской компании провели ремонт на пяти станциях, которых находятся в Курской, Орловской, Владимирской, Тульской и Рязанской областях, сообщает пресс-служба компании.

Были отремонтированы остановочные пункты Дьяконово (Курская область), Александров-1 (Владимирская область, Ярославское направление), Алексин (Тульская область), Ряжск-1 (Рязанская область) и Глазуновка (Орловская область).

На остановочном пункте Дьяконово провели ремонт вокзала, заменили покрытие на привокзальной площади и платформе. Кроме того, здесь появились новые скамейки, урны и визуальная информация. На станции Алексин отремонтировали платформу, заменили покрытие и поставили новые лавочки.

В здании вокзала станции Александров-1 рабочие обновили систему отопления, на платформе №1 появилось новое покрытие, нанесена полоса безопасности и установлены новые урны. На остановочном пункте Ряжск-1 заменили асфальт, отремонтировали борт одной из платформ, сделали полосу безопасности. Зал ожидания станции Глазуновка отремонтировали и оснастили новыми системами отопления и освещения.

На остановочном пункте Березовский (Калужская область) рабочие завещают ремонт. На обеих платформах станции обновляется покрытие.

Пассажирам напомнили, что ознакомиться с актуальным расписанием движения электричек можно на официальном сайте ЦППК, на ж/д станциях и остановочных пунктах, а еще в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.