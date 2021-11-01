РИАМО - 1 ноя. С 1 ноября по 30 декабря на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области проводится опрос жителей региона, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Опрос пройдет по темам: общие вопросы реализации и защиты прав, окружающая среда по месту жительства (экология), социальное обеспечение и трудовые права, право на охрану здоровья и медпомощь и право на образование.

«Очень важна обратная связь с населением по соблюдению базовых конституционных прав. В нашем опросе респондентам предлагается высказаться об экологических рисках, доступности лекарств и медицинских услуг, качестве образования, трудностях при оформлении мер социальной поддержки через порталы государственных услуг, нарушении трудового законодательства», – отметила уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семенова.

Она подчеркнула, что жителям нужно оценить эффективность деятельности различных органов по защите прав.

«Через формат социологического исследования планируем выяснить уровень информирования жителей о законодательных новеллах, в частности, о вступившем в силу законе о «гаражной амнистии», - добавила Семенова.

Также пандемия коронавируса получила отражение в опросе.