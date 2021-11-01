РИАМО - 1 ноя. За прошлую неделю управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения мер профилактики коронавируса на 118 объектах, в число которых входят магазины, общепит, объекты транспорта, салоны красоты и так далее, сообщается на сайте ведомства.

Всего за неделю специалисты управления провели 412 проверок и мониторинговых обследований, в том числе в выходные проверили 209 объектов.

Основные нарушения на московских объектах: не измеряется температура тела посетителей на входе, нет санитайзеров, на работниках спущены маски и так далее.

С 25 октября по 31 октября в мегаполисе к административной ответственности по данным нарушениям привлечено 124 должностных лица, юрлица и ИП. Материалы данных проверок направят в суд. Также была приостановлена работа 16 объектов, среди которых 3 магазина «Дикси», магазины «Мясницкий ряд», «Свежий», «У леса», «Все для дома».

За этот год сотрудники управления провели свыше 12,7 тыс. проверок и мониторинговых обследований. Нарушения антиковидных мер вывили на 3,9 тыс. объектах.

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