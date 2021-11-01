РИАМО - 1 ноя. Трамваи №1 и №16 задерживаются в районе остановки «Кировоградские пруды» на Чертановской улице в столице. Там из-за повреждения контактной сети произошло искрение провода на крыше трамвая, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

ЧП произошло с трамваем на маршруте №16. Состав был оперативно остановлен, водитель высадил всех пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работают городские службы. Подробности инцидента устанавливаются.

Маршруты трамваев №1 и №16 изменили. Пассажиров призвали слушать объявления водителей.