РИАМО - 1 ноя. Предприниматель, занимающийся перевозкой грузов, обратился в августе к бизнес-омбудсмену Московской области Владимиру Головневу за помощью. Ему нужно было получить оплату за оказанную услугу, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Бизнесмен рассказал, что был нанят транспортной компанией из Истры для перевозки оборудования для вентиляции стоимостью 12 млн рублей из Раменского в Архангельскую область.

Выполнив перевозку и выгрузив оборудование, предприниматель выслал документы заказчику по почте заказным письмом. Он должен был получить оплату в течении 7-10 дней. Но оказался вынужден почти месяц ждать причитающихся выплат.

От безвыходности бизнесмен направил жалобу в адрес уполномоченного. Бизнес-омбудсмен Московской области вправе принимать в пределах своей компетенции меры к урегулированию споров между предпринимателями, с одной стороны, и государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и должностными лицами, действия которых обжалуются, с другой стороны.

Данный случай не входил в полномочия Головнева. Однако разъясненный порядок действий в сложившихся обстоятельствах помог бизнесмену выйти из затруднительной ситуации.

Предпринимателю предложили направить компании досудебную претензию, а также дали рекомендации по ее составлению. В результате в течение нескольких дней деньги за оказанные ранее услуги поступили на счет бизнесмена.