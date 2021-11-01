РИАМО - 1 ноя. В 4 городских округах Московской области для спортивных занятий открыли 4 школьных стадиона, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Как отметила зампред правительства области Ирина Каклюгина, в рамках проекта «Открытый стадион» объекты для занятий открыли в городских округах Люберцы, Наро-Фоминский, Зарайск и Химки.

По ее словам, стадионы открыты для всех жителей. Объекты находятся на базе Лингвистической школы в Люберцах, лицея им. В. Волошиной в Наро-Фоминске, гимназии №2 в Зарайске и школы №25 в Химках.

«Уже открыто 63 стадиона в 18 городских округах. По плану, до конца текущего года открыть 100 стадионов. Проект уже нашел положительный отклик у жителей. Его смысл в том, что школьные спортплощадки становятся открытыми для общественного пользования», - добавила Каклюгина.

Она уточнила, что в нерабочие дни до 7 ноября работа физкультурно-оздоровительных объектов, фитнес-клубов и бассейнов в Московской области приостановлена, но стадионы и спортплощадки на открытом воздухе доступны.

«Для занятий спортом жителям всего лишь нужно будет прийти на территорию школы – это очень удобно», - сказала Каклюгина.

До конца 2022 года для жителей региона будет открыто 300 школьных стадионов. Свой «открытый стадион» появится в каждом городском округе Московской области.