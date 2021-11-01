РИАМО - 1 ноя. В 2022 году на территории Московской области начнет действовать льготный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта для некоторых категорий жителей. На эти цели планируют выделить 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Новую льготу получат около 3,5 млн человек. В их число входят пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, а также отдельные категории детей.

«Были выбраны 5 городов области, где с 1 августа был запущен пилотный проект – жители получили возможность пользоваться льготным проездом на коммерческих маршрутах. Сейчас мы видим, что проект удался, такая мера поддержки востребована и будет введена со следующего на территории всей области», – рассказал спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Сейчас в регионе курсируют свыше 2,1 тыс. автобусных маршрутов. Из них каждый третий – коммерческий.