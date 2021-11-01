РИАМО - 1 ноя. Главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова отметила, что веганы не получают из пищи витамин В12, а также у них может наблюдаться недостаток железа в организме. Об этом сообщает Nation News.

Международный день вегана отмечается 1 ноября.

«Вегетарианцы, которые не употребляют продукты животного происхождения, не получают витамин В12. Поэтому таким людям нужно получать данный витамин отдельно, посредством потребления специальных таблеток, иначе может произойти анемия», - подчеркнула диетолог.

Она добавила, что людям, которые придерживаются вегетарианской диеты, стоит обращать внимание на количество железа в организме. Следует есть орехи, их рекомендуется жарить или замачивать перед употреблением. Такой способ приготовления повышает количество фитиновой кислоты в орехах и мешает абсорбции железа.

По словам специалиста, вегетарианцам нужно обратить внимание на продукты, которые обогащены различными микроэлементами.

«С каждым годом в России становится все больше подобных продуктов. Например, некоторые хлопья на завтрак обогащены витаминами В12 и D, а также железом. В этом списке продуктов также находится растительное молоко», - сказала Нефедова.