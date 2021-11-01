РИАМО - 1 ноя. В подмосковном музее «Новый Иерусалим» 20 ноября будет открыта выставка картин «Французский вкус князей Юсуповых», на ней представят 37 художественных работ из крупнейшего частного собрания XVIII-XIX веков, принадлежавшего князю Николаю Юсупову и его потомкам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Выставка представит новый взгляд на историю коллекционирования и расскажет об истоках этого явления в России. В экспозицию войдут работы, выставлявшиеся в музее-усадьбе «Архангельское», а также картины, которые никогда не участвовали в выставках.

Среди авторов - представители французской школы живописи Франсуа Буше, Юбер Робер, Клод Жозеф Верне, Элизабет Виже-Лебрен, Маргерит Жерар и многие другие.

Экспозиция будет состоять из нескольких разделов, отражающих одну из категорий картин коллекции Юсупова. Так, раздел «Воображаемое путешествие», посвященный пейзажам, представит работы французских художников XVIII века Юбера Робера и Клода Жозефа Верне, а также цикл из трех пейзажей Пьер-Жака Волера.

В раздел «Под покровительством Амура» вошли картины с эротическими сюжетами, среди которых произведения эпохи рококо и раннего неоклассицизма. В «Портретной галерее» будут представлены живописные изображения Татьяны Юсуповой кисти Жана-Лорана Монье и портреты Луизы Элизабет Виже-Лебрен и Никола де Куртейля.

Выставка продлится до 28 августа 2022 года и будет сопровождаться дополнительной образовательной программой для посетителей.

Куда сходить, когда почти все закрыто: интересные музеи Московского региона>>