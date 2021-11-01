РИАМО - 1 ноя. В Подмосковье и Москве в ночь на 2 ноября температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов, это будет самая холодная ночь первой недели ноября, по данным на сайте Гидрометцентра РФ.

Также в ночь на 2 ноября прогнозируется небольшая облачность, местами будет туман. Осадков не ожидается.

В остальные ночи на этой неделе температура не будет опускаться ниже плюс 3 градусов. Днем же может подниматься до плюс 12-13 градусов.

В Московском регионе из-за тумана действует «желтый» уровень опасности погоды, его объявили до 09:00 2 ноября.

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