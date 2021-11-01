РИАМО - 1 ноя. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по столице начата проверка по факту информации о конфликте между пассажирами в подземке, сообщает пресс-служба московского главка МВД РФ.

Сообщения о конфликте в вагоне поезда на станции «Выхино» выявили в ходе мониторинга информации в Сети. Предварительно, в данном инциденте никто не пострадал.

По результатам поведенной проверки будет принято решение в соответствии с законом.