РИАМО - 1 ноя. Улицы столицы окутал туман, так, он наблюдается в районе станции МЦД Трикотажная, передает корреспондент РИАМО.

Из-за тумана сильно ухудшилась видимость. Так, сложно различить автомобили, едущие вдали по дороге. Едва различимыми стали также фонари и здания - туман скрывает их очертания, а свет от фонарей и машин в тумане теряется.

В поселении Десеновском новой Москвы наблюдается туман. Машины на улице стоят в легкой дымке. Заметнее всего туман видно в свете фонарей.

В районе станции метро «Хорошевская» есть небольшая дымка в воздухе, высотные здания видно хуже обычного.

Ранее ГУ МЧС России по столице предупредило москвичей о тумане и ухудшении видимости из-за него до 200-700 м. Также в городе объявлен «желтый» уровень опасности погоды до 9 часов утра 2 ноября из-за тумана.

Водителей и пешеходов мегаполиса призвали к осторожности из-за непогоды.