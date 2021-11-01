РИАМО - 1 ноя. В Подмосковье стартовала акция «Сдай старые шины на переработку!», за участие в которой можно получить подарок, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«У жителей Подмосковья есть возможность выиграть сертификат на покупку шин для своего автомобиля. В завершении акции министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберет самую интересную и креативную фотографию, а ее автор получит сертификат на приобретение новых шин», - сказал министр ЖКХ области Антон Велиховский.

Чтобы принять участие в акции, нужно привезти старые шины на «Мегабак» или пункты переработчиков «Орис Пром», «Чеховский регенеративный завод» или «Дмитровский РТИ», сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема и разместить его в Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Далее следует поместить шины в специально предназначенные для б/у покрышек контейнерные емкости.

Также на «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна, в общем, все крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать. Адресный перечень пунктов приема покрышек размещен на сайте мегабак.рф.