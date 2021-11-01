РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с начальником управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Михаилом Поликановым, депутатами совета депутатов округа Ульяной Кондряковой, Рустамом Фахрисламовым и Александром Евсюткиным осмотрели качество ремонтных работ на улице Автозаводской и Поликахина, сообщает пресс-служба парламентария.

По словам Ефимова, в настоящий момент в Балашихе идет приемка дорог после ремонта.

«Это более 100 участков, на которые из федерального, регионального и местного бюджетов в этом году было направлено порядка 580 млн рублей. Для Подмосковья - это беспрецедентное количество средств, которые выделены одному муниципалитету на ремонт такого количества дорог», - сказал Ефимов.

Он добавил, что улица Автозаводская – важная дорога, с точки зрения трафика автомобилей, которая соединяет центр микрорайона Железнодорожный с густонаселенными жилыми застройками: ЖК «Центральный» и «Центр-2», а также промышленной зоной (завод «Роквул», предприятие «Хеттик РУС»).

«Также в этом сезоне выполнен ремонт примыкающей к Автозаводской въездной части улицы Поликахина. Все автомобилисты помнят, какие тут были ямы», - подчеркнул депутат.

Поликанов отметил, что все работы проходили в несколько этапов. На Автозаводской улице учтены пожелания жителей и выполнены искусственные неровности. В целом все ремонтные работы выполнены в установленные сроки. Выявляемые замечания исправляются подрядной организацией оперативно.

В ходе рабочего совещания Кондрякова поинтересовалась сроками открытия выезда с улицы Рождественской на Пролетарскую.

По словам Поликанова, с учетом того, что проезд проходит через железнодорожные пути, необходимо получить разрешение от ряда федеральных структур. С учетом востребованности нового проезда администрация заинтересована завершить данную работу как можно быстрее.