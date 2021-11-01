РИАМО - 1 ноя. Туман с ухудшением видимости до 200-700 м прогнозируется в столице до 10 часов утра 2 ноября, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Водителям при управлении машиной рекомендовали значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от других авто. На дорогах следует избегать внезапных маневров, среди которых обгоны, перестроения и опережения.

Пешеходам, которые идут по краю проезжей части, нужно обязательно обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

В столице с 21 часа 1 ноября до 9 часов 2 ноября будет действовать «желтый» уровень опасности погоды, его объявили из-за тумана.

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