РИАМО - 1 ноя. Туман с ухудшением видимости до 200-700 м прогнозируется в столице до 10 часов утра 2 ноября, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
Водителям при управлении машиной рекомендовали значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от других авто. На дорогах следует избегать внезапных маневров, среди которых обгоны, перестроения и опережения.
Пешеходам, которые идут по краю проезжей части, нужно обязательно обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
В столице с 21 часа 1 ноября до 9 часов 2 ноября будет действовать «желтый» уровень опасности погоды, его объявили из-за тумана.
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